В МИД оценили сроки формирования инклюзивного правительства Афганистана

Каких-либо временных рамок для боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) в вопросе формирования инклюзивного правительства нет. Это не было задачей московского формата. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, слова которого приводит РИА Новости.

Мы не для того собирались, чтобы талибам выставить график плана их дальнейшей работы — ни в коем случае, — сказал Кабулов.

По его словам, региональные страны ожидают от талибов более смелых и решительных шагов в формировании кабмина.

Ранее Кабулов заявил, что Россия примет участие в конференции по Афганистану, которая состоится в Иране 27 октября. Сейчас прорабатывается возможность выступления главы российского МИД Сергея Лаврова. Кабулов добавил, что главным итогом заседания по Афганистану в московском формате стало выражение единой позиции стран региона. Практически все участники встречи заявили о готовности рассматривать вопрос признания нового правительства страны.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.