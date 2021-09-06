В МИД России оценили приглашение талибов на инаугурацию кабмина Афганистана

Россия с удовольствием примет участие в церемонии объявления состава нового правительства Афганистана, если оно будет инклюзивным. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что Москва хочет поддержать процесс формирования кабмина, который будет отражать весь спектр афганского общества, включая талибов и другие этнические группы. По мнению Лаврова, только такое инклюзивное правительство сможет обеспечить устойчивый переход к новой жизни.
Если об этом пойдёт речь, я считаю, что мы с удовольствием примем участие в такой церемонии вместе с другими приглашёнными странами, которые влияют на ситуацию в этой стране, — сказал министр.
Глава МИД добавил, что Москва всячески побуждает талибов сдержать обещание по формированию правительства Афганистана.
Ранее движение «Талибан» (запрещено в РФ) направило России, Турции, Китаю, Ирану, Пакистану и Катару приглашение на мероприятие по случаю объявления нового состава кабмина Афганистана.
16 августа талибы окончательно захватили весь Афганистан, за исключением Панджшера, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры талибов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились, после чего они начали наступление на мятежников.