В МИД России оценили приглашение талибов на инаугурацию кабмина Афганистана

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Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Ховаевым подчеркнул важность возобновления полноценного переговорного процесса под эгидой организации. Об этом сообщается на сайте армянского внешнеполитического ведомства.

Участники встречи отметили необходимость решения имеющихся на сегодняшний день гуманитарных вопросов. По словам Мирзояна, также важным является возвращение удерживаемых Азербайджаном армянских лиц. Глава МИД Армении выразил поддержку трёхстороннему заявлению по...