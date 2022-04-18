В МИД назвали западные вооружения на Украине законными целями для ВС РФ

Оружие, поставляемое западными странами Украине, является законными целями для российских войск, заявил глава департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв. Он отметил, что снабжение Киева оружием противоречит обязательствам Евросоюза, передаёт РИА Новости.

Дипломат пояснил, что ранее ЕС обязался не поставлять оружие в точки военных конфликтов или туда, где оно может быть применено против мирного населения.

Но вы видите, что сейчас закрывают глаза на международное право и говорят о каких-то «правилах», — сказал Ильичёв.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал, что страны НАТО поставляют Украине устаревшее оружие и неактуальные боеприпасы, тем самым бесплатно утилизируя их. Его коллега, полковник в отставке Виктор Баранец, в свою очередь, заявил, что если НАТО продолжит поставки вооружения, то Россия должна будет начать уничтожение всех западных караванов оружия, которые передвигаются по Украине. По его словам, Москве не нужно ограничиваться нотами и требованиями, «пришло время не говорить, а бить».