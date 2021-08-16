В МИД назвали захват Кабула талибами закономерным итогом политики США

Происходящее в Афганистане является закономерным итогом на фоне вывода войск США и НАТО. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, слова которого приводит РИА Новости.

Комментируя новость о захвате Афганистана боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ), он привёл в пример Югославию и Ливию.

Разве могли быть другими ожидания? Триллион потрачен в никуда, — добавил Грушко.

Замглавы МИД напомнил о том, что в НАТО 20 лет говорили о крепости «трансатлантической спайки и учёте мнения каждого члена Альянса». Грушко отметил, что РФ предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай эвакуации в кризисных ситуациях, но Альянс не проявил никакого внимания к этому моменту.

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) без боя захватило Кабул и на данный момент полностью контролирует Афганистан. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он от имени своего руководства гарантировал иностранцам и дипломатическим миссиям безопасность.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация в Кабуле стабилизируется. По словам дипломата, посольство РФ в столице Афганистана работает в штатном режиме. Кроме того, с новой властью уже установлены рабочие контакты в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения.