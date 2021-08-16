В МИД назвали захват Кабула талибами неожиданностью

Захват Кабула боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ) стал в некотором городе неожиданностью. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Кабулова, в МИД исходили из того понимания, что афганская армия всё-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление талибам. Он отметил, что Россия не будет спешить с признанием или непризнанием новых властей Афганистана. По словам Кабулова, пока россияне не обращались с просьбой об эвакуации из Афганистана.

Ранее сообщалось, что боевики запрещённой в РФ террористической организации «Талибан» контролируют весь Кабул, за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии. Безопасность самого воздушного узла обеспечивают военные США и их союзники. При этом талибы разъезжают на внедорожниках и мотоциклах в доступной видимости от аэропорта.