В МИД назвали вечными санкции Запада против России

https://static.news.ru/photo/3a64241e-c774-11eb-a73e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режим антироссийских санкций Запада останется в силе навсегда. Нужно быть реалистами и признать это. Данную мысль в ходе выступления в Государственной думе озвучил заместитель руководителя российского Министерства иностранных дел Александр Панкин. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Панкина, российская сторона, когда говорит о противодействии, должна быть готова к новым и новым санкциям. И эти очередные ограничительные меры пока не видны, однако они будут использованы, как только Запад посчитает это необходимым.

Режим санкций был всегда, и он останется навсегда. Давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных и нормативных актах и американских, и других государств, открутить назад будет невозможно, — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Также Панкин назвал главную цель антироссийских ограничительных мер. По его словам, она заключается в ослаблении единства российского народа и маргинализации страны на мировой арене.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. После этого началось неоднократное, как выяснилось впоследствии, введение антироссийских санкций.

Как ранее стало известно, президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не будет следовать по пути некоторых государств ЕС и останется нейтральной в военном плане. Поэтому государство отказывается вводить санкции против России и Китая, несмотря на то что собирается вступать в Евросоюз.