В МИД назвали обвинения в высокой военной активности в Крыму беспочвенными

На прошедших в октябре — ноябре в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заседаниях Россию вновь «пытались обвинить в агрессии и оккупации» Крыма. С такими заявлениями ожидаемо выступили представители Грузии и Украины. По словам замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрея Белоусова, военная активность России в этом регионе не превышает её оборонительных потребностей, более того, она работает на стабильность в регионе. Его слова приводит РИА Новости.

Нас обвиняли в чрезмерной военной деятельности в Крыму и прилегающей акватории Азовского и Чёрного морей. Опять говорилось, что военное присутствие в Крыму и акватории этих двух морей серьёзно подрывает региональную безопасность, то есть европейскую, и что это даже представляет угрозу для глобальной безопасности, — подчеркнул дипломат.

Подобные обвинения с российской стороны были названы абсолютно беспочвенными, так как само по себе военное присутствие России на полуострове не может быть нелегитимным.

Мы имеем право, как любое другое государство, вести на своей территории ту военную деятельность, которая необходима для защиты наших граждан и обеспечения целостности нашего государства. В этой деятельности мы руководствуемся принципом оборонной достаточности, — сказал представитель МИД.

Кроме того, по словам Белоусова, Минобороны России «не ведёт никакой активности, которая превышала бы» потребности в вопросе обеспечения защиты российских граждан.

Более того, очевидно, что наше военное присутствие в Крыму, прилегающих акваториях Чёрного и Азовского морей и в Закавказье — это как раз фактор стабильности, потому что, судя по тем заявлениям, которые делаются украинскими и грузинскими властями, до сих пор эти два государства не смогли преодолеть свою закостенелость в оценках того, что произошло в августе 2008 года (что касается Грузии), что произошло в Крыму в 2014 году, что происходит на востоке Украины, — заключил дипломат.

Ранее стало известно, что Белоруссия давно признаёт Крым российским и де-факто, и де-юре, несмотря на то что отдельно официального заявления по данному вопросу не было сделано.