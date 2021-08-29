В МИД назвали число россиян в зарубежных тюрьмах

Число граждан России, которые в настоящее время находятся в пенитенциарных учреждениях других стран, составляет около 9,2 тысячи человек. Об этом РИА Новости рассказал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замглавы департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Он пояснил, что порядка 4,3 тысячи россиян являются подозреваемыми в совершении различных преступлений. Примерно две тысячи российских граждан находятся в статусе обвиняемых. Приговоры иностранными судами вынесены в отношении почти трёх тысяч россиян.

Собеседник агентства отметил , что эти данные являются приблизительными, поскольку в некоторых странах существуют жёсткие ограничения в вопросе защиты персональных данных. Кроме того, зачастую сами россияне предпочитают не разглашать сведения о наличии у них проблем с правоохранительными органами за рубежом.

Сотрудник ведомства также привёл неформальный рейтинг стран, где россияне находятся под процессуальным воздействием. В это перечень входят США, Германия, Франция, Польша и ещё ряд государств с крупными русскоязычными общинами.

Ранее сообщалось, что семья российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме, направила письма президенту Джо Байдену и в Минюст США с просьбой о его помиловании. Подобные послания семья пилота отправляла и предшественникам Байдена — Бараку Обаме и Дональду Трампу, но ответа от них не последовало.