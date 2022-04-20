В МИД Молдавии вызовут посла России из-за слов Захаровой

Посол России в Молдавии Олег Васнецов будет вызван в министерство иностранных дел страны, заявил глава пресс-службы молдавского внешнеполитического ведомства Даниел Водэ. По его словам, причиной стали слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в адрес президента республики Майи Санду, сообщает РИА Новости.

Захарова ранее прокомментировала решение властей Кишинёва запретить георгиевскую ленточку и высказывание Санду о символе. Представитель российского МИД заявила, что человек, допускающий слова о месте георгиевской ленточки «в мусорном ведре истории», «сам отправится на эти свалки истории».

Учитывая неприемлемые выражения в адрес главы государства со стороны официального представителя российской дипломатии, МИД распорядился вызвать посла РФ в Молдавии Олега Васнецова, — пояснил Водэ.

Он напомнил, что Санду говорила и об обязанности молдаван «чтить павших и хранить память о главной трагедии двадцатого века — о Второй мировой войне». Решение же о георгиевской ленте, которое принял парламент Молдавии, он назвал суверенным правом страны.

Мы вновь обращаемся с призывом к российской стороне не допускать вмешательства в демократический, законный и внутренний процесс нашей страны, — подчеркнул глава пресс-службы.

Ранее стало известно, что Майя Санду 19 апреля заявила: георгиевская лента должна отправиться в «мусорное ведро истории», поскольку символы меняют свое значение в зависимости от контекста, и сегодня эти символы говорят не о войне, которая была 70 лет назад. При этом, по словам главы государства, запрет на георгиевские ленты никак не мешает чтить павших за свободу Молдавии и отмечать в стране 9 Мая.