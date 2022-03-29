В МИД ЛНР сообщили об освобождении более 90% территории республики

По состоянию на утро 29 марта освобождено уже более 90% территории Луганской Народной Республики, сообщает МИД республики в своём Telegram-канале. Уточняется, что силами ЛНР освобождено 94 населённых пункта ЛНР и ДНР, под контролем Украины продолжают оставаться Северодонецк, Лисичанск, Золотое и отдельные прилегающие села и посёлки.

По состоянию на утро 29 марта освобождено более 90% территории республики, — говорится в сообщении.

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв ранее не исключил скорого завершения операции в Донбассе, несмотря на тяжесть наступления. Он также опроверг информацию о контрнаступлении украинских войск в Харьковской области.

Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что на фронте близится психологический надлом: украинские войска вытесняются из населённых пунктов, и поэтому всё чаще обстреливают жилые районы в ДНР. При этом он отметил, что «противник хорошо воюет, нельзя закидать его шапками».

Позже он также сообщил, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы: об этом свидетельствует то, что со стороны ВСУ стало прилетать меньше снарядов, и по этой же причине многие из военных складывают оружие.