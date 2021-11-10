В МИД Литвы пообещали не стрелять по курдским беженцам

Заместитель главы МИД Литвы Мантас Адоменас пообещал, что сотрудники литовской погранслужбы не будут стрелять по беженцам, движущимся со стороны Белоруссии. Тем не менее он уточнил, что у них есть «сценарий» на случай проникновения «зелёных человечков», имея в виду пограничников республики. Его слова приводит «Эхо Москвы».

Если будут прорываться люди с оружием, какие-то «зелёные человечки», то да, конечно, такой сценарий тоже имеется в виду, — сказал Адоменас.

На вопрос ведущего, будут ли пограничники стрелять по агрессивно настроенным беженцам, представитель МИД ответил, что «конечно, нет». Однако он добавил, что и сами мигранты настроены мирно по отношению к пограничникам Литвы.

Единственные агрессивные в этом случае — это белорусские пограничники, спецслужбы, которые грозят тем же курдам, которые уже пытаются идти обратно, осознав, что они не смогут легко проникнуть в ЕС, — добавил замминистра.

Ранее Минобороны Польши опубликовало видео, обличающее белорусских пограничников. На нём они бьют и запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии. Однако до этого Государственный погранкомитет Белоруссии заявил, что обнаружил на границе с Польшей в стихийном лагере четырёх избитых польскими силовиками курдских беженцев.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.