В МИД РФ констатировали выполнение договорённостей по Карабаху

Россия может констатировать, что договорённости, зафиксированные в трёхстороннем заявлении по Карабаху, подписанном лидерами России, Азербайджана и Армении, в целом выполняются. Об этом сообщается на сайте МИД РФ. При этом отмечается приверженность Баку и Еревана дальнейшей реализации и неукоснительному соблюдению всех положений документа.

В МИД подчеркнули роль развёрнутого в Карабахе российского миротворческого контингента, который вносит существенный вклад в стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе. При посредничестве миротворцев в общей сложности было возвращено 122 военнопленных и удерживаемых лиц. Также азербайджанской стороне передано три пакета карт минных полей.

Намерены совместно с партнёрами последовательно реализовывать задачи по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Подчёркиваем необходимость скорейшего запуска основанных на балансе интересов конкретных проектов, что будет способствовать раскрытию экономического и транспортного потенциала Южного Кавказа, — говорится в сообщении.

Российская сторона отметила важность снижения напряжённости на азербайджано-армянской государственной границе и скорейшего запуска процесса её делимитации с последующей демаркацией. Москва выразила готовность оказывать необходимое консультативное содействие.

В МИД России высоко оценили деятельность трёхсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, деятельность которых прежде всего направлена на разблокирование транспортных и эконмических связей в регионе.

Российская сторона считает важным продолжить усилия по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в первую очередь, в контексте решения стоящих перед регионом социально-экономических и гуманитарных задач.

Будем всемерно способствовать нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, поддерживать мирные инициативы, направленные на расширение контактов на всех уровнях по широкому кругу вопросов обеспечения стабильности, безопасности и экономического развития Южного Кавказа, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США в честь годовщины трёхстороннего подписания заявления глав Азербайджана, Армении и России о прекращении военных действий в Карабахе призвал Баку и Ереван активизировать контакты. В сообщении говорится, что Азербайджану и Армении необходимо возобновить переговоры также по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.