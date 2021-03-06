В МИД КНР заявили, что не считают Европу своим системным соперником

https://static.news.ru/photo/625e097c-7f34-11eb-b592-96000091f725_660.jpg Ван И Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Китай и Европа не являются системными соперниками. С таким заявлением в ходе сессии Всекитайского собрания народных представителей выступил глава МИД азиатской страны и член Государственного совета Ван И.

По словам руководителя ведомства, КНР и Европа готовы к развитию двусторонних отношений. Их основой должна стать взаимная выгода. Как отметил Ван И, две указанные стороны объединяет широкий круг общих интересов.

Взаимовыгодное сотрудничество было и остаётся лейтмотивом двусторонних отношений. Мы не являемся системными соперниками, — цитирует руководителя китайского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, Ван И высказался относительно событий, происходящих на территории Мьянмы. Он заявил, что в Пекине рассчитывают на то, что противоречия и острую ситуацию в стране поможет разрешить мирный диалог.

Министр также назвал главное условие для национального развития. По мнению дипломата, это стабильность.