В МИД КНР раскрыли содержание переговоров Си Цзиньпина с Байденом МИД КНР: переговоры Си Цзиньпина и Байдена были всесторонними и глубокими

Фото: White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ходе переговоров в Сан-Франциско председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден обсудили такие международные проблемы, как палестино-израильский конфликт, украинский кризис, изменение климата, искусственный интеллект, рассказал в эфире Центрального телевидения Китая глава МИД страны Ван И. По его словам, беседа двух лидеров длилась четыре часа.

В ходе личной встречи главы двух стран провели глубокий обмен мнениями, выразили точку зрения по самым актуальным вопросам, таким как формирование правильного понимания друг друга, надлежащее управление разногласиями, продвижение диалога и сотрудничества, — сказал министр.

Он добавил, что переговоры Си Цзиньпина были «всесторонними и глубокими». Главы государств, как подчеркнул дипломат, «наметили направления для здорового, стабильного и устойчивого развития двусторонних отношений».

Ранее сообщалось, что Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором спустя несколько часов после рукопожатия на саммите АТЭС в Сан-Франциско. Высказывание в адрес китайского лидера хозяин Белого дома сделал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с ним. Свои слова он объяснил тем, что форма правления в Китае отличается от американской.