В МИД КНР потребовали от США не мешать проведению Олимпиады в Пекине

Глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном потребовал от Вашингтона не мешать проведению зимней Олимпиады в Пекине. Он заявил, что внешнее давление только сильнее сплотит китайский народ, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

США должны прекратить вмешиваться в проведение зимних Олимпийских игр в Пекине, прекратить играть с огнём в тайваньском вопросе и прекратить создавать всевозможные «антикитайские кружки» для сдерживания КНР, — сказал Ван И.

Министр добавил, что усиление конфронтации не помешает Китаю стать ещё сильнее, а его народ только больше сплотится в ответ на внешнее давление.

Блинкен в ответ подчеркнул, что контакты между внешнеполитическими ведомствами играют важную роль и США готовы отстаивать свою позицию в спорных вопросах с Китаем. Он также поздравил своего коллегу и нацию с наступающим китайским Новым годом, который наступит 1 февраля.

В декабре прошлого года США объявили дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр — 2022 из-за нарушения прав человека властями КНР. Это значит, что спортсмены смогут принять участие в соревнованиях, но страна не отправит государственную делегацию в Китай.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не исключает информационных и военных провокаций со стороны США и Украины перед зимней Олимпиадой в Пекине. Она также назвала фейком сообщение агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы попросил российского лидера Владимира Путина не нападать на Украину во время Игр.