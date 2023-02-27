В МИД КНР ответили на желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином Представитель МИД КНР: Китай поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта на Украине

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Владимир Зеленский

Китай поддерживает контакты со всеми сторонами украинского конфликта, заявила представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о планах встретиться с китайским коллегой Си Цзиньпином. По ее словам, которые приводит РИА Новости, Китай намерен содействовать мирным переговорам и политическому урегулированию кризиса.

Мы поддерживаем постоянный контакт с соответствующими сторонами, включая Украину, — сказала дипломат.

Ранее Зеленский заявил, что предложения Китая по урегулированию конфликта в регионе не могут считаться полноценным планом действий и больше походят на размышления Пекина по данному поводу. При этом сам факт начала обсуждения ситуации со стороны Китая политик назвал положительным моментом.

24 февраля китайский МИД опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.