В МИД КНР оценили позицию Путина по тайваньскому вопросу Представитель МИД КНР: Китай высоко ценит позицию Путина о единстве Китая с Тайванем

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Ван Вэньбинь

КНР высоко ценит приверженность президента РФ Владимира Путина принципу одного Китая в тайваньском вопросе, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, слова которого приводит РИА Новости. По его словам, принцип одного Китая является всеобщим консенсусом международного сообщества и общепризнанной базовой нормой международных отношений.

Мы высоко ценим позицию президента Путина, — сказал дипломат.

Накануне президент России, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», назвал Тайвань неотъемлемой частью КНР. Он добавил, что все «телодвижения» представителей США с визитами на остров являются провокацией.

Президент РФ также отметил, что Россия не собирается становиться новым гегемоном, бросая вызов западным элитам. По словам российского лидера, РФ отстаивает право на существование и свободное развитие, не предлагая миру заменить однополярную картину мира на многополярную.

Путин также процитировал писателя Александра Солженицына и рассказал об «ослеплении превосходством», которое характерно для стран Запада. Президент обвинил западных лидеров в многочисленных преступлениях: разжигании войны на Украине, обострении ситуации вокруг Тайваня, а также дестабилизации мирового рынка энергетики и продовольствия.