В КНДР намекнули, что США объявили войну Северной Корее МИД КНДР: принуждение к денуклеаризации равно объявлению войны Северной Коре

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Призывы к Северной Корее со стороны США избавиться от ядерного оружия стоит рассматривать как объявление войны, заявил глава департамента по делам международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су, сообщение опубликовано на сайте Центрального телеграфного агентства (ЦТАК). По его словам, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд портит имидж Белому дому высказываниями о денуклеаризации КНДР.

Томас-Гринфилд может думать, что она «борется» за национальные интересы Соединенных Штатов, но на самом деле она должна осознавать, что занимается только безобразиями, которые ужасно портят имидж администрации США. Принуждение КНДР к отказу от ядерного оружия является объявлением войны, — говорится в сообщении Чу Чхоль Су.

По его словам, именно Соединенные Штаты ответственны за сотни тысяч погибших в Ираке и за продолжающуюся войну на Ближнем Востоке. Чу Чхоль Су пригрозил Томас-Гринфилд, что она первая предстанет перед «судилищем» над «Империей зла», если не прекратит враждебно высказываться против КНДР.

16 марта Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, которая, пролетев около 1000 километров, упала в 200 километрах от полуострова Осима на Хоккайдо. Токио выразил решительный протест в связи с действиями Пхеньяна.

Десять стран Совбеза ООН осудили ракетные запуски КНДР. Россия и Китай к ним не присоединились. Томас-Гринфилд заявила, что действия Пхеньяна безрассудны и представляют опасность, а также подрывают ядерное нераспространение во всем мире.