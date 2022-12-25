В МИД Китая заявили о серьезных трудностях в отношениях с США Глава МИД КНР Ван И: отношения Пекина и Вашингтона столкнулись с серьезными трудностями

Фото: Yao Dawei/XinHua/Global Look Press

Министр иностранных дел КНР Ван И

Дипломатические отношения Китая и США столкнулись с серьезными трудностями, заявил глава МИД КНР Ван И. Он назвал сдерживание, подавление и провокации против Китая в числе причин, из-за которых между Пекином и Вашингтоном началась напряженность, передает РИА Новости.

Поскольку США упрямо продолжали воспринимать Китай в качестве своего главного конкурента и занимались вопиющим сдерживанием, подавлением и провокациями против Китая, китайско-американские отношения столкнулись с серьезными трудностями, — заявил Ван И.

Дипломат подчеркнул, что в своем ответе Китай принял решительные действия, чтобы противостоять силовой политике и запугиванию со стороны США.

Никакая гегемонистская сила не смогла нас запугать, мы решительно действовали для защиты коренных интересов и национального достоинства Китая, — сказал глава ведомства.

Он также назвал провокационным визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По словам Ван И, в ответ на поездку американского политика Китай принял твердые и решительные меры, «полностью продемонстрировав непоколебимую волю» для защиты собственного суверенитета и сохранения безопасности.

По словам Ван И, отказ от открытой конфронтации в пользу углубления экономической интеграции и получения большей выгоды от взаимного развития отвечает общим интересам двух государств.

Разыгрывание конкуренции приносит только вред, а не пользу, и стремление к сотрудничеству является необходимостью, а не выбором, — добавил Ван И.

Министр призвал США изменить свой политический курс в пользу объективного и рационального восприятия Китая.

Кроме того, Ван И заявил, что китайско-российские отношения «крепкие, как монолит», и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры. Дипломат добавил, что сотрудничество двух стран не антагонистично и не преследует интересы третьих сторон. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что оба государства выступают против новой холодной войны.