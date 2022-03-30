В МИД Китая заявили, что сотрудничество Москвы и Пекина не имеет границ

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил на брифинге по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, что российско-китайское сотрудничество не имеет верхнего предела. По его словам, два государства развивают дружеские отношения между собой, основываясь на принципах неприсоединения к блокам, пишет РИА Новости.

Сотрудничество между Россией и Китаем не имеет границ, наша борьба за мир не имеет границ, наше стремление поддерживать безопасность не имеет ограничений, наше противостояние гегемонизму не имеет границ, — подчеркнул дипломат.

Ван Вэньбинь отметил, что отношения России и Китая не имеют направления против какой-либо третьей стороны. Дипломат пояснил, что страны, являясь постоянными членами СБ ООН, расширяют двусторонние отношения, основываясь на принципах неприсоединения к блокам.

Обе стороны продолжают претворять в жизнь подлинный мультилатерализм, способствовать демократизации международных связей и продвижению многополярности, — добавил он.

Москва и Пекин в условиях сложной международной обстановки и впредь намерены укреплять стратегическое партнёрство, сообщили в МИД РФ. Переговоры министров иностранных дел РФ и КНР Сергея Лаврова и Ван И состоялись в китайском Туньси.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран констатировали, что в условиях непростой международной обстановки Россия и Китай продолжают укреплять стратегическое партнёрство, выступать в мировых делах с единых позиций. Условлено и далее наращивать внешнеполитическую координацию, расширять взаимодействие на двустороннем треке и в различных многосторонних форматах, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров.

Ранее Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай будут вместе двигаться к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьёзного этапа в истории международных отношений».