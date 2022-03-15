В МИД Китая призвали США переосмыслить своё влияние на украинский конфликт

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь обвинил США в преднамеренном распространении дезинформации касаемо спецоперации на Украине. Вместо этого он посоветовал Америке подумать над своей ролью в конфликте и предпринять меры, которые действительно внесут вклад в процесс деэскалации, передаёт РИА Новости.

США нередко создают и распространяют ложную информацию, что непрофессионально и аморально, не говоря уже о том, что это безответственно. <…> Что США следует сделать, так это глубоко поразмыслить о своей роли в развитии украинского кризиса, - приводит слова дипломата агентство.

Он добавил, что своими голословными утверждениями США лишь дискредитируют страну на международной арене.

Заявление представителя внешнеполитического ведомства КНР является ответом на сообщения американских СМИ, которые утверждают, что перед началом спецоперации по демилитаризации Украины Россия обращалась за помощью к Китаю. С такими статьями вышли Financial Times и Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

Накануне пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэньюй также опроверг слухи об обращении России к КНР за военной и экономической поддержкой.

Со схожим заявлением выступил и пресс-секретарь президента Кремля Дмитрий Песков, подчеркнувший, что Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения и завершения операции «в срок и в полном объёме».