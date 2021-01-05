В МИД Китая предостерегли США от вмешательства в дела Гонконга

https://static.news.ru/photo/db31c7ee-50db-11eb-ad9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Global Look Press

Вашингтон заплатит «высокую цену» за вмешательство во внутренние дела Гонконга, кроме того, действия американцев подрывают отношения между двумя странами. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Мы призываем США немедленно прекратить заявления и действия, которые являются вмешательством во внутренние дела Китая, наносят ущерб интересам КНР и подрывают отношения двух стран. Китай примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета и интересов безопасности, а США заплатят высокую цену за свои ошибочные действия, — цитирует РИА Новости китайского дипломата.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео назвал «возмутительным» арест 50 участников протестов в Гонконге. Он предупредил китайские власти о санкциях и других рестрикциях за подобные меры.

Комментируя заявление госсекретаря, Чуньин подчеркнула, что подобные высказывания являются «серьёзным нарушением основных правил международных отношений и грубым вмешательством во внутренние дела КНР». По её словам, Гонконг является правовым обществом, где все равны перед законом и никто не имеет в этом смысле каких-либо привилегий.

Полиция Гонконга задержала 6 января 53 активиста, они подозреваются в попытке подрыва власти. По версии правоохранителей, они планировали парализовать работу правительства и вынудить главу администрации Гонконга Кэрри Лэм уйти со своей должности.

Как сообщал NEWS.ru, в начале декабря китайские власти объявили о введении санкций против ряда американских официальных лиц и сотрудников неправительственных организаций США в ответ на ущемление прав китайских законодателей. Как отметила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, это решение принято в связи с серьёзным вмешательством Вашингтона во внутренние дела КНР в вопросах, связанных с Гонконгом.