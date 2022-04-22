В Китае раскритиковали идею исключить Россию из G20

МИД Китая прокомментировал заявление стран «Большой семерки» (G7) против участия Российской Федерации в мероприятиях G20. По мнению ведомства, платформа должна быть местом обсуждения мировых экономических вопросов, а не украинского кризиса, передаёт РИА Новости.

G20 должна быть платформой для обсуждения вопросов экономики, а не украинского кризиса, — заявили в МИД республики.

Ранее Индонезия пригласила на саммит G20 лидеров всех стран — членов форума, в том числе президента России Владимира Путина, об этом сообщила глава Минфина Индонезии Сри Мульяни Индраватити. Встреча пройдёт в ноябре 2022 года.

Российский министр финансов Антон Силуанов участвовал во встрече G20 в удалённом формате. Он предупредил собравшихся о глобальных рисках из-за санкционного давления на Россию, подчеркнув, что страна не отказывалась от выполнения своих обязательств и продолжает обслуживать все контракты. Во время его выступления ряд представителей стран G20, находящихся на мероприятии очно, демонстративно покинули зал.