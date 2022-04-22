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Мир

В Китае раскритиковали идею исключить Россию из G20

МИД КНР: G20 должна быть площадкой для обсуждения экономики, а не украинского кризиса
11:30, 22 апреля 2022
В Китае раскритиковали идею исключить Россию из G20 Фото: g20.org
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МИД Китая прокомментировал заявление стран «Большой семерки» (G7) против участия Российской Федерации в мероприятиях G20. По мнению ведомства, платформа должна быть местом обсуждения мировых экономических вопросов, а не украинского кризиса, передаёт РИА Новости.

G20 должна быть платформой для обсуждения вопросов экономики, а не украинского кризиса, заявили в МИД республики.

Ранее Индонезия пригласила на саммит G20 лидеров всех стран — членов форума, в том числе президента России Владимира Путина, об этом сообщила глава Минфина Индонезии Сри Мульяни Индраватити. Встреча пройдёт в ноябре 2022 года.

Российский министр финансов Антон Силуанов участвовал во встрече G20 в удалённом формате. Он предупредил собравшихся о глобальных рисках из-за санкционного давления на Россию, подчеркнув, что страна не отказывалась от выполнения своих обязательств и продолжает обслуживать все контракты. Во время его выступления ряд представителей стран G20, находящихся на мероприятии очно, демонстративно покинули зал.

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