В МИД Китая обрушились с критикой на США из-за антироссийских санкций

https://static.news.ru/photo/fd9d71a4-9e9a-11eb-8c94-96000091f725_660.jpg Чжао Лицзянь Фото: twitter.com/zlj517

Односторонние санкции США против России нужно считать проявлением гегемонии, против которой выступает всё мировое сообщество. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Новые санкции США против России — однобокие меры гегемона, против которых выступает все мировое сообщество, — цитирует дипломата ТАСС.

Он напомнил, что США и Россия имеют большое влияние на международной арене. Дипломат выразил надежду, что стороны устранят взаимные противоречия путём переговоров и за счёт диалога.

Американский президент Джо Байден 15 апреля подписал указ о новых санкциях в отношении России. Это произошло через день после телефонного разговора между российским лидером Владимиром Путиным и главой Белого дома. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин считает новые ограничительные меры недружественным и непродуманным шагом. Он напомнил, что отношения двух великих держав определяют уровень стабильности и безопасности в мире, а новые санкции разрушают эту стабильность. Разведчик назвал действия Белого дома непоследовательными.

Американский лидер после введения санкций обратился к согражданам с видеообращением. Он рассказал, что договорился встретиться с Путиным в Европе этим летом. Байден назвал разговор с российским лидером откровенным и уважительным и подчеркнул, что Штаты не стремятся к эскалации напряжённости в отношениях с Россией, но готовы применить новые санкции.

Как писал NEWS.ru, в Белом доме допустили введение дополнительных ограничительных мер против проекта газопровода «Северный поток — 2», который Россия возводит в Европе. Пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки пояснила, что эти санкции могут быть приняты в качестве дополнительных мер.