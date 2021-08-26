В МИД Италии заявили о негативном влиянии антироссийских санкций

Двусторонние отношения между Москвой и Римом находятся на хорошем уровне. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, слова которого приводит ТАСС.

Глава итальянского МИД отметил , что видит конкретные возможности для дальнейшего укрепления партнерства с Россией. Он также указал на негативное влияние антироссийских санкций на экономические интересы Италии, подчеркнув, что санкции не являются самоцелью и должны служить более широкой стратегии. При этом Рим продолжит следовать политике Евросоюза, которая предполагает снятие санкций после исполнения Минских соглашений.

Говоря о возобновлении туристических поездок, Ди Майо заявил, что Италия «надеется снова принимать российских туристов, как только позволят условия». Также Италия считает необходимым привлекать Россию к решению глобальных и региональных кризисов, включая ситуацию в Афганистане.

Ранее вопрос туристических поездок обсуждался в ходе телефонного разговора Ди Майо и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. После принятия решения о возобновлении авиасообщения с Италией главы МИД выступили за создание условий для беспрепятственных поездок граждан с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки в обеих странах.