В МИД Италии заявили о негативном влиянии антироссийских санкций

Двусторонние отношения между Москвой и Римом находятся на хорошем уровне. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, слова которого приводит ТАСС.
Глава итальянского МИД
Говоря о возобновлении туристических поездок, Ди Майо заявил, что Италия «надеется снова принимать российских туристов, как только позволят условия». Также Италия считает необходимым привлекать Россию к решению глобальных и региональных кризисов, включая ситуацию в Афганистане.
Ранее вопрос туристических поездок обсуждался в ходе телефонного разговора Ди Майо и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. После принятия решения о возобновлении авиасообщения с Италией главы МИД выступили за создание условий для беспрепятственных поездок граждан с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки в обеих странах.