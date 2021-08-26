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В МИД Италии заявили о негативном влиянии антироссийских санкций

15:19, 26 августа 2021
В МИД Италии заявили о негативном влиянии антироссийских санкций Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо Фото: Pasquale Gargano/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Двусторонние отношения между Москвой и Римом находятся на хорошем уровне. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, слова которого приводит ТАСС.

Глава итальянского МИД отметил, что видит конкретные возможности для дальнейшего укрепления партнерства с Россией. Он также указал на негативное влияние антироссийских санкций на экономические интересы Италии, подчеркнув, что санкции не являются самоцелью и должны служить более широкой стратегии. При этом Рим продолжит следовать политике Евросоюза, которая предполагает снятие санкций после исполнения Минских соглашений.

Говоря о возобновлении туристических поездок, Ди Майо заявил, что Италия «надеется снова принимать российских туристов, как только позволят условия». Также Италия считает необходимым привлекать Россию к решению глобальных и региональных кризисов, включая ситуацию в Афганистане.

Ранее вопрос туристических поездок обсуждался в ходе телефонного разговора Ди Майо и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. После принятия решения о возобновлении авиасообщения с Италией главы МИД выступили за создание условий для беспрепятственных поездок граждан с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки в обеих странах.

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