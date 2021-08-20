МИД Испании объяснил инцидент с российскими кораблями в порту Сеуты

Власти Испании не отказывали российским кораблям во входе в порт Сеуты. Россия не предоставила необходимую документацию. Об этом заявили в испанском внешнеполитическом ведомстве, сообщает ТАСС.

Официальный ответ министерства заключается в том, что Испания не отказывала во входе этим кораблям. Единственная проблема в том, что, когда у них запросили необходимую документацию для того, чтобы пристать к берегу в порту Сеуты, они нам её не предоставили, — отметил представитель МИД Испании.

В посольстве России заявили, что предоставили данные о пункте следования своих кораблей.

Ранее газета El Pais сообщила, что российским кораблям было отказано в стоянке в порту Сеута на северном побережье Африки. Указано, что россияне запрашивали разрешение на стоянку с 18 по 20 августа для большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай».

Подобные инциденты происходят не впервые. Так, в 2017 году Испания не дала разрешения на стоянку в Сеуте российской авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов».