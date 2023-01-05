Украину не пригласили на саммит G20 Представитель МИД Индии Багчи заявил, что Украину не пригласили на саммит G20

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Украину не включили в список приглашенных стран на саммит G20, который пройдет в сентябре 2023 года в Нью-Дели, заявил представитель МИД Индии Ариндам Багчи. При этом он отметил, что до начала мероприятия еще есть время, чтобы включить Киев в список приглашенных делегаций, передает ТАСС.

Какие страны — участницы G20, а также какие страны приглашены (на саммит. — NEWS.ru), мы объявляли. Я не думаю, что Украина есть среди них, — заявил индийский дипломат.

Ранее стало известно, что США добавили в проект оборонного бюджета страны меры по исключению России из G20. В нем также говорится о планах лишить Москву членства в Базельском комитете по банковскому надзору, Совете по финансовой стабильности и Международной ассоциации страховых надзоров.

В ответ на это зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил, что попытка лоббировать решение об исключении России из G20 для США обернется провалом. Он отметил, что помимо Соединенных Штатов и стран НАТО в «Большой двадцатке» также присутствуют лидеры других государств, которые понимают: без участия России у них не получится решить большинство проблем.