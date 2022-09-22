Индия не изменила позицию по российской специальной военной операции на Украине, заявил представитель МИД Индии Ариндам Багчи. Он подчеркнул, что для того, чтобы решить конфликт на Украине, сторонам необходимо в срочном порядке сесть за стол переговоров. Дипломат отметил, что эту позицию разделяет и действующий премьер-министр Индии Нарендра Моди, который подтвердил ее в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, передает РИА Новости.
Индия неоднократно подчеркивала необходимость немедленного прекращения боевых действий и необходимость урегулирования продолжающегося конфликта посредством диалога и дипломатии, — подчеркнул Багчи.
Сам Путин во время встречи с Моди заявил, что Россия готова предпринять все возможное, чтобы военный конфликт на Украине закончился как можно скорее. По его словам, основная проблема заключается в нежелании Киева участвовать в мирных переговорах. Президент России отметил, что глава Индии особенно озабочен положением дел на Украине, и пообещал держать его в курсе всех последних событий на поле боя.
Ранее издание Asia Times писало, что США были поражены отказом Индии поддерживать антироссийские санкции, введённые Западом. Отмечалось, что с момента начала операции на Украине Нью-Дели усилил ведение торговли с Россией в национальных валютах. При этом Москва в статье указывалась как «давний союзник» Индии.