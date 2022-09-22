МИД Индии: позиция Нью-Дели по СВО осталась неизменной

Фото: Министерство обороны Украины

Индия не изменила позицию по российской специальной военной операции на Украине, заявил представитель МИД Индии Ариндам Багчи. Он подчеркнул, что для того, чтобы решить конфликт на Украине, сторонам необходимо в срочном порядке сесть за стол переговоров. Дипломат отметил, что эту позицию разделяет и действующий премьер-министр Индии Нарендра Моди, который подтвердил ее в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, передает РИА Новости.

Индия неоднократно подчеркивала необходимость немедленного прекращения боевых действий и необходимость урегулирования продолжающегося конфликта посредством диалога и дипломатии, — подчеркнул Багчи.

Сам Путин во время встречи с Моди заявил, что Россия готова предпринять все возможное, чтобы военный конфликт на Украине закончился как можно скорее. По его словам, основная проблема заключается в нежелании Киева участвовать в мирных переговорах. Президент России отметил, что глава Индии особенно озабочен положением дел на Украине, и пообещал держать его в курсе всех последних событий на поле боя.

Ранее издание Asia Times писало, что США были поражены отказом Индии поддерживать антироссийские санкции, введённые Западом. Отмечалось, что с момента начала операции на Украине Нью-Дели усилил ведение торговли с Россией в национальных валютах. При этом Москва в статье указывалась как «давний союзник» Индии.