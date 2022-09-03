В МИД Греции заявили, что Турция подрывает сплоченность НАТО МИД Греции: провокационные заявления Турции подрывают сплоченность НАТО

Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Турецкие официальные лица своими заявлениями подрывают сплоченность НАТО. Об этом заявило Министерство иностранных дел Греции. Там отметили, что о данном факте будут проинформированы союзники и партнеры.

Сообщение греческого внешнеполитического ведомства посвящено «последним заявлениям турецких официальных лиц». В нем говорится, что Афины не собираются следовать за Анкарой в каждодневных «возмутительных и переходящих все границы» заявлениях и угрозах.

Мы немедленно проинформируем наших союзников и партнеров о содержании провокационных заявлений последних дней, чтобы было ясно, кто подрывает сплоченность нашего альянса в особенно опасный период, — заявили в МИД Греции.

Там также подчеркнули, что будут продолжать действовать на основании норм международного и морского права, которые назвали «столпом стабильности и безопасности» для всего региона.

Греция и Турция, являющиеся членами НАТО, неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта между собой из-за территориальных споров.

Новый виток напряженности начался 23 августа. По данным Минобороны Турции, Греция использовала российские ЗРК С-300 для нацеливания на турецкие F-16. В Греции эти обвинения отрицают.

В результате турецкий президент Эрдоган заявил, что если Греция продолжит угрожать Турции системами С-300, она заплатит «тяжелую цену».