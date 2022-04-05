В МИД Германии заявили о нехватке оружия для поставок Украине
Ксения Голуб
Ксения Голуб
15:57, 05 апреля 2022
Фото: NEWS.ru
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что на складах Бундесвера практически не осталось оружия, которое можно передать Украине. Она также отметила, что чем старше образцы вооружения, тем тяжелее связанные с ними вопросы логистики, ремонта и обучения, пишут РИА Новости.
Мы рассматриваем системы, которые мы до сих пор не поставляли. Однако у самого бундесвера едва ли остались какие-то (из этих систем — NEWS.ru) на складах. И важно то, что <...> мы должны обращать внимание на то, что если мы говорим о старых системах, то с этим связаны многие вопросы логистики, обучения и запасных деталей, которых, возможно, больше нет, — отметила министр.
Она также подчеркнула, что «чем больше и старше» системы вооружений для возможной поставки Украине, тем сложнее с ними будет решить вопросы «логистики, обучения и ремонта».
Глава внешнеполитического ведомства Германии подчеркнула также, что решение о новых поставках оружия Киеву будет согласовываться на уровне Евросоюза, НАТО и G7.
НАТО оказывает военную поддержку Украине в объёме, который не приведёт к полномасштабной войне между ядерными державами, сообщил ранее генсекретарь организации Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе. В связи с этим члены Альянса продолжат поставки оружия Украине.
Ранее глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт одобрила поставку для украинской армии 58 бронетранспортёров, которые принадлежали армии ГДР.