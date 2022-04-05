В МИД Германии заявили о нехватке оружия для поставок Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что на складах Бундесвера практически не осталось оружия, которое можно передать Украине. Она также отметила, что чем старше образцы вооружения, тем тяжелее связанные с ними вопросы логистики, ремонта и обучения, пишут РИА Новости.

Мы рассматриваем системы, которые мы до сих пор не поставляли. Однако у самого бундесвера едва ли остались какие-то (из этих систем — NEWS.ru) на складах. И важно то, что <...> мы должны обращать внимание на то, что если мы говорим о старых системах, то с этим связаны многие вопросы логистики, обучения и запасных деталей, которых, возможно, больше нет, — отметила министр.

Она также подчеркнула, что «чем больше и старше» системы вооружений для возможной поставки Украине, тем сложнее с ними будет решить вопросы «логистики, обучения и ремонта».

Глава внешнеполитического ведомства Германии подчеркнула также, что решение о новых поставках оружия Киеву будет согласовываться на уровне Евросоюза, НАТО и G7.

НАТО оказывает военную поддержку Украине в объёме, который не приведёт к полномасштабной войне между ядерными державами, сообщил ранее генсекретарь организации Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе. В связи с этим члены Альянса продолжат поставки оружия Украине.

Ранее глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт одобрила поставку для украинской армии 58 бронетранспортёров, которые принадлежали армии ГДР.