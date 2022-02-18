В МИД ФРГ ответили на упрёки Кличко из-за отказа поставлять оружие Украине

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ответ на упрёки мэра Киева Виталия Кличко в том, что Германия не поставляет оружия Украине, заявила, что это «вопрос безопасности». Она также напомнила ему, что он является мэром Киева, но не главой МИД, передаёт ТАСС

На Мюнхенской конференции по безoпасности Кличко затронул тему поставок вооружений Украине, выразив cожаление в связи с тем, что Берлин одобрил лишь предоставление пяти тыcяч военных касок. Бербок ответила, что для Германии решение не поставлять летальное оружие было нелёгким.

Но если мы примем это решение и затем больше не будет работать «нормандский формат», то это тоже будет угрозой безопасности. Мы должны побеспокоиться о том, чтобы не произошло дестабилизации изнутри, — заявила она.

Бербок заявила о финансовой поддержке Киева со стороны ФРГ и указала на то, что влаcти в Берлине изучают предоставленный украинской стороной cписок вооружений, которые бы она хотела получить. Кроме того, она напомнила, что не в компетенции мэра города решать вопросы безопасности и давать советы главе МИД иностранного государства.

Есть разница, являешься ты мэром в Киеве или главой МИД в Германии, — резюмировала она.

Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт ранее сообщила, что поставки Германией оружия Украине исключены. Она подчеркнула, что диалог по урегулированию украинского конфликта продолжается, поэтому Берлин не желает ещё большего обострения ситуации.