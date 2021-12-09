В МИД Франции высоко оценили переговоры Путина и Байдена

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости деэскалации напряжённости на Украине и в данном контексте приветствовал состоявшуюся встречу президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Джо Байденом, сообщает РИА Новости. По его словам, в решении имеющихся проблем необходимо двигаться «без ненависти», соблюдая европейское единство, так как «разделение будет приносить нестабильность у границ».

Мы подробно обсудили ситуацию на Украине в контексте военной мобилизации России у её границ. Необходима деэскалация. В этой связи мы приветствуем разговор между президентами России и США, — сказал Ле Дриан.

По словам главы французского внешнеполитического ведомства, контакт президентов позволяет поддерживать каналы диалога для попытки деэскалации конфликта на Украине.

Мы рады, что состоялся контакт между президентом Байденом и президентом Путиным. Он позволяет поддерживать каналы диалога для попытки начать деэскалацию ситуации на Украине, — добавил дипломат.

Переговоры Путина и Байдена прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Стороны обсуждали в том числе эскалацию ситуации вокруг Украины.

Ранее Байден заявил, что готовится встреча на высшем уровне для обсуждения проблем, тревожащих Россию и НАТО. По словам Байдена, команды лидеров стран находятся в постоянном контакте.