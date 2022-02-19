В МИД Франции пообещали отреагировать на ядерное оружие в Белоруссии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что возможное размещение в Белоруссии ядерного оружия серьёзно повлияет на безопасность в Европе. По его словам, ЕС не оставит подобные действия без внимания, пишет Le Journal du Dimanche.

Он напомнил, что в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном глава России заверил лидера Франции, что после совместных учений в Белоруссии не будет российских войск. Кроме того, Путин отметил, что вопрос размещения в республике ядерного оружия даже не рассматривался.

Я надеюсь, что тогда мы сможем сказать: «Так и есть». Посмотрим. В противном случае это стало бы серьёзным изменением в европейской безопасности, которое не может остаться без ответа, — добавил Ле Дриан.

Ранее президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проследили за ходом военных учений из ситуационного центра. В них были задействованы силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. В рамках тренировок проверили в том числе готовность ядерного вооружения.