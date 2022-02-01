В МИД Франции оценили «планы» России по действиям на Украине

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан оценил планы России о якобы запланированных «действиях на Украине». По его словам, Франция пока не располагает подобной информацией. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте телеканала France 2.

По его словам, ситуация на границе остаётся «достаточно серьёзной». Он заявил, что российские войска находятся рядом с территорией Украины. Кроме того, он напомнил, что в ближайшее время в Белоруссии пройдут совместные боевые учения войск РФ и республики, которые также состоятся у границы с Украиной.

Ле Дриан уверен, что уже сложились все предпосылки для вторжения России в соседнюю страну. Тем не менее, о каких-либо конкретных «планах» во Франции не знают.

На данный момент у нас нет никакой информации о намерении президента [России Владимира] Путина переходить к действиям, — сказал он.

В свою очередь Вооружённые силы Украины отработали дислокацию на огневых позициях и наведение на цели условного противника. Учения прошли у границ Крыма, в них использовались реактивные системы залпового огня «Ураган».