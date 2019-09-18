https://static.news.ru/photo/9c448f5c-d9ff-11e9-b3a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: SANDER ILVEST, via www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press

Представители Министерства иностранных дел Эстонии отвергли высказывания министра финансов страны Мартина Хельме, который сравнил ЕС и бывший СССР.

Исходя из заявления МИДа, такие высказывания можно расценивать как попытку изменения внешнеполитического курса Эстонии.

Уточняется, что Хейме в конце августа написал на своей официальной странице в социальной сети, что в сравнении СССР и ЕС нет «ничего скандального». По его словам, в обоих союзах «действовала только „правильная“ идеология, главными врагами были объявлены национальные силы и у власти могут быть только сторонники „правильной“ идеологии».

После этого от одного из граждан в МИД Эстонии было направлено письмо с просьбой объяснить разницу между СССР и ЕС.

Нет никаких оснований искать для ЕС сравнения в истории, потому что они были бы искусственными или просто неверными. Эстония может входить в Европейский союз, исходя из основополагающих принципов Конституции ЭР, — приводит ответ ведомства « Интерфакс ».

Также в МИДе подчеркнули факт добровольного присоединения к ЕС и возможность добровольно покинуть Союз в соответствии с конституционными требованиями.

Ранее, как писал News.ru, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что страна должна самостоятельно вести переговоры с Россией и занимать такую же позицию относительно диалога с другими союзниками и партнёрами.