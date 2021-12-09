В МИД допустили встречу представителей РФ и США по Украине

В МИД РФ заявили, что не исключают дальнейших контактов с США по Украине. Однако никаких точных договорённостей пока нет, заявил замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков, предаёт РИА Новости. Ранее он опроверг информацию о подготовке к встрече представителей РФ и НАТО, которую анонсировал американский президент Джо Байден. При этом Рябков добавил, что Москва не против присоединения Вашингтона к «нормандскому формату».

Поскольку тема происходящего на Украине и вокруг неё имеет настолько острый и во многом определяющий нынешнее состояние нашего диалога с Вашингтоном характер, дальнейшие контакты я вполне допускаю. <....> Но пока нет никаких договорённостей на эту тему, — передаёт агентство слова дипломата.

Относительно участия США в «нормандском формате» Рябков заявил, что российская сторона не против этого, но не совсем понятно, с чем американцы могут прийти в этот формат.

<....> не очень представляем себе, готовы ли они делать то, что является абсолютным императивом — то есть сдерживать клиентов в Киеве и добиваться от них движения к выполнению минского комплекса мер, — заявил Рябков.

Как Рябков отметил ранее, ему неизвестно ни о какой встрече представителей РФ и НАТО, на которой обсуждалась бы ситуация вокруг Украины. До этого Байден заявил о готовящейся встрече для обсуждения проблем, тревожащих Россию и НАТО. По его словам, она должна пройти с участием США и России, а также как минимум с четырьмя главными союзниками по НАТО, чтобы обсудить будущее российского беспокойства о расширении Альянса.