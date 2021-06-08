В МИД допустили участие Лаврова в саммите Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров может принять участие в саммите Россия — США 16 июня в Женеве. Об этом в разговоре с журналистами заявил заместитель руководителя ведомства Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, пока что согласование формата и состава делегации не проведено. Согласование повестки и места встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена тоже находится в работе. Как отметил Рябков, информация будет, вероятнее всего, распространяться не по линии МИД. Ранее стало известно, что госсекретарь Энтони Блинкен войдет в состав американской делегации

Также замглавы МИД не исключил присутствия на саммите послов Анатолия Антонова и Джона Салливана. Он отметил, что накануне российская сторона занималась проработкой вопросов, связанных с согласованием формата.

Возможно, американцы те или иные позиции за последние часы сформулировали, и тогда мы их доработаем максимально оперативно, и какая-то ясность появится. Но этого ещё не произошло, — добавил Рябков.

Ранее стало известно, что ожидаемый 16 июня саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти на женевской вилле La Grange или в расположенном недалеко от неё отеле Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives, сообщает швейцарское издание NZZ am Sonntag.

По мнению издания, многое указывает на то, что для встречи лидеров двух стран выбрано место с видом на озеро. Такой же приём использовали в 1985 году, когда на вилле встречались лидеры СССР и США Михаил Горбачёв и Рональд Рейган.