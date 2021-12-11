Азербайджан предупредил Армению о последствиях из-за провокаций на границе

Время от времени со стороны Армении совершаются провокации на границе, в результате которых гибнут люди, сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, такие действия не помогут Еревану чего-либо добиться, но будут иметь очень серьёзные и болезненные последствия для него, пишет Haqqin.

К сожалению, время от времени со стороны Армении совершаются провокации на границе. В результате этих провокаций гибнут люди. Армения должна понять, что прибегая к подобным провокациям, ничего не добьётся. Это будет иметь очень серьёзные и болезненные последствия для неё, — отметил глава ведомства.

Байрамов считает, что единственный способ избежать напряжённости на армяно-азербайджанской границе — это начать процесс делимитации. Однако, по его словам, Армения до сих пор под различными предлогами не допускает начала этого процесса. Министр добавил, что политическое руководство Армении не отказалось полностью от провокационной политики.

Глава МИД также рассказал, что полученные в обмен на передачу армянских пленных карты минных полей Карабаха имеют низкую точность — всего 25%. Сейчас карты анализируются специалистами, уточняет Telegram-канал «Sputnik Азербайджан». Как сообщалось, 4 декабря при посредничестве России из Баку в Ереван из плена вернулись десять армянских военных, задержанных 16 ноября во время эскалации ситуации на границе. В обмен на солдат Азербайджан получил карты минных полей в Карабахе.

Ранее Байрамов заявил, что Баку ожидает взаимных шагов от Армении в направлении достижения мира. По его словам, 44-дневная война изменила ситуацию в регионе, сформировала новые реалии.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября прошлого года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.