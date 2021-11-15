В МИД Азербайджана обвинили Армению в напряжённости на границе

Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что основная ответственность за нынешнюю напряжённость на армяно-азербайджанской границе лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении, сообщается на официальной странице внешнеполитического ведомства. По её словам, азербайджанская сторона принимает соответствующие ответные меры. Таким образом Абдуллаева опровергла озвученные ранее заявления о вторжении азербайджанских ВС на территорию Армении.

Подчёркиваем, что азербайджанские военнослужащие выполняют свой служебный долг на суверенных территориях нашей страны, — отметила Абдуллаева.

Ранее стало известно об инцидентах на армяно-азербайджанской границе. В Министерстве обороны Азербайджана заявляли об обстрелах с армянской стороны позиций вооружённых сил республики на границе двух государств, а также в Карабахе. В военном ведомстве Армении подтвердили, что ситуация на границе обострилась.

В Баку пояснили, что с вечера 13 ноября и утром 14-го армянские военные с позиций в населённых пунктах Юхары Шорджа, Зеркенд, Азизли и Джермук Басаркечярского района периодически вели интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии в населённых пунктах Зейлик, Йеллиджа и Истису Кельбаджарского района из снайперских винтовок, гранатомётов и разнокалиберного стрелкового оружия. Кроме того, массированному обстрелу подверглись территории, где располагаются российские миротворцы.

В оборонном ведомстве Армении, в свою очередь, рассказали , что войска Азербайджана предприняли попытку наступления на восточном направлении границы, в результате чего завязалась перестрелка. В Ереване добавили, что ситуация остаётся накалённой. Сейчас благодаря посредничеству российской стороны ведутся переговоры для разрешения этого конфликта.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.