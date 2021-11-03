В МИД Азербайджана допустили возможность встречи Алиева с Пашиняном

В МИД Азербайджана ничего не знают о возможной встрече президента республики Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом заявил глава ведомства Джейхун Байрамов. При этом добавил, что проведение такой встречи в будущем не исключается, сообщает РИА Новости.

Нет информации в связи с проведением какой-либо встречи между президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, — цитирует министра агентство.

По данным армянских СМИ такая встреча может состояться 9 ноября в Сочи. Предполагается, что в её хорде Алиев и Пашинян подпишут ряд документов.

В МИД Армении тоже заявили, что встреча главы правительства с азербайджанским лидером пока не запланирована. Министр иностранных дел республики Ваан Унанян отметил, что есть предложения о встрече в различных форматах, но они находятся в стадии обсуждения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно сообщит, если договорённость о трёхсторонней встрече президента России Владимира Путина, его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна будет достигнута. По его сведениям, саммит должен состояться 9 ноября в Москве. Он будет приурочен к годовщине подписания Путиным, Алиевым и Пашиняном заявления о прекращении боевых действий в Карабахе.