В МИД Армении назвали условие заключения мирного договора с Баку

Для начала переговоров о мирном договоре с Азербайджаном необходимо зафиксировать вопрос «статуса» Карабаха на основе соцпредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече со своим российской коллегой Сергеем Лавровым в Москве, трансляция которой велась ТАСС.

Как отметил Мирзоян, он на месте азербайджанских властей «сконцентрировался бы на выполнении уже имеющихся трёхсторонних заявлений».

Комментируя вопрос возвращения военнопленных, глава МИД России Сергей Лавров уточнил, что речь в трёхстороннем заявлении прошлого года шла об освобождении тех, кто находился в плену на момент подписания документа. Сейчас же, по словам дипломата, азербайджанцы удерживают значительную часть группы армянских военнослужащих, которые оказались там в конце ноября, то есть после того, как заявление вступило в силу.

Несмотря на это, глава российского МИД призвал азербайджанскую сторону освободить задержанных «без каких-либо условий». Он также подчеркнул, что окончательное решение зависит не от российской стороны.

Также в рамках встречи была подчёркнута необходимость предоставления Арменией карт минных полей. По его мнению, именно такие встречные шаги будут способствовать добрососедству и восстановлению доверительных отношений между странами.

Россия и Армения договорились следить за устранением раздражителей между Баку и Ереваном, — сказал Лавров.

В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудили повестку двустороннего сотрудничества. Российская сторона назвала отношения с Арменией «насыщенными» и отметила тесное взаимодействие, в том числе и по различным аспектам мировой политики. В свою очередь глава армянского МИД отметил исключительную роль России в предотвращении кровопролития в ходе 44-дневной войны.

Лавров выразил удовлетворение работой трёхсторонней рабочей группы. По его словам, деятельность этого механизма и разблокирование всех коммуникаций будет помогать не только экономическому подъёму в Закавказье, но и обеспечивать политической основой для урегулирования конфликта.

Арарат Мирзоян выразил готовность к переговорам со своим азербайджанской коллегой для обсуждения и решения вопросов.

Ранее министр иностранных дел Армении пожаловался на Баку. В своём вступительном слове Мирзоян рассказал о провокационных действиях азербайджанских ВС в Карабахе. По его словам, по вине Баку в регионе сохраняется напряжённая ситуация.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.