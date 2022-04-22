В МИД Аргентины заявили, что санкции против России не ведут к миру
Глава МИД Аргентины Кафьеро: санкции против России не приведут к миру
Евгений Бугров
Евгений Бугров
01:55, 24 апреля 2022
Сантьяго КафьероФото: Manuel Cortina/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро заявил, что санкции против России не являются путём для достижения мира. Именно поэтому в Буэнос-Айресе не пойдут на ограничительные меры, отметил он в беседе с агентством Telam.
Объявление санкций и блокад не является продуктивным [путём] достижения мира, диалога и дипломатических переговоров, — подчеркнул дипломат.
Он добавил, что в настоящий момент законодательство Аргентины не позволяет вводить односторонние санкции. Более того, существует закон, запрещающий делать это, пояснил Кафьеро. По его словам, в Буэнос-Айресе призывают стороны к диалогу.
Ранее стало известно, что власти Аргентины не одобряют исключение России «из всех без разбора международных организаций» на фоне событий на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь президента республики Габриэла Серрути. Она добавила, что Аргентина не будет способствовать и исключению РФ из Группы двадцати.