В МИД Аргентины заявили, что санкции против России не ведут к миру

Министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро заявил, что санкции против России не являются путём для достижения мира. Именно поэтому в Буэнос-Айресе не пойдут на ограничительные меры, отметил он в беседе с агентством Telam.

Объявление санкций и блокад не является продуктивным [путём] достижения мира, диалога и дипломатических переговоров, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что в настоящий момент законодательство Аргентины не позволяет вводить односторонние санкции. Более того, существует закон, запрещающий делать это, пояснил Кафьеро. По его словам, в Буэнос-Айресе призывают стороны к диалогу.

Ранее стало известно, что власти Аргентины не одобряют исключение России «из всех без разбора международных организаций» на фоне событий на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь президента республики Габриэла Серрути. Она добавила, что Аргентина не будет способствовать и исключению РФ из Группы двадцати.