В мэрии Киева предупредили горожан о боях на улицах

Мэрия Киева распространила для горожан предупреждение о том, что на улицах украинской столицы ведутся активные боевые действия. Киевлян призвали не выходить из дома или спрятаться в укрытии, говорится в сообщении городской администрации в Telegram.

Вниманию жителей столицы! На улицах нашего города сейчас проходят активные боевые действия. Просим соблюдать спокойствие и быть максимально осторожными! — подчеркнули в мэрии.

Киевлянам, оказавшимся сейчас в укрытии, городские чиновники посоветовали не покидать его, а тем, кто находится дома, рекомендовано не подходить к окнам, спрятаться в закрытом помещении, к примеру, в ванной.

Ранее стало известно, что чиновники администрации США предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в эвакуации из Киева в другой город или страну, сообщает Washington Post со ссылкой на источники. Собеседник издания из Белого дома пояснил, что власти США способны помочь Зеленскому покинуть Киев так, чтобы «его не схватили или не убили наступающие российские войска».