В Мелитополе заявили об открытии для детей объектов культуры и спорта

Мэр украинского Мелитополя Галина Данильченко заявила, что в городе с 24 февраля находящемся под контролем военных России, открываются для детей объекты культуры и спорта. По её словам, также открываются школы, сообщает РИА Новости.

Нужно обратиться к вопросам культуры, спорта, занятиям детей. С этой целью мы открываем школы, чтобы дети могли закончить нормально учебный год. Открываем объекты культуры и спорта: плавательный бассейн, ледовую арену, — подчеркнула Данильченко.

Она добавила, что также для детей устраивают праздничное мероприятие в парке имени Горького. Все детские аттракционы будут работать бесплатно. Мэр уточнила, что сейчас в городе идёт полноценная жизнь.

Город развивается, мы сейчас стараемся все структуры жизнедеятельности города обеспечивать, у нас все объекты ЖКХ работают в штатном режиме: электроснабжение, вода, газ, — заключила Данильченко.

Ранее стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров 15 марта рассказал об обстановке в Мелитополе. Он отметил, что жизнь в городе налаживается, начинают работать правоохранительные и административные органы. Он также сообщил, что через фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова была решена проблема нехватки медикаментов.