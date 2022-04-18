В Мелитополе поймали украинскую корректировщицу

Силовики задержали в Мелитополе корректировщицу Наталью Назарову, которая передала украинским войскам видео разгрузки боеприпасов российскими военнослужащими. Как сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур, женщина намеренно обозначила геолокацию позиций, по которым потом был нанесён удар и пострадали люди.

Наталья Назаренко сфотографировала разгрузку боеприпасов российскими военнослужащими, после чего отправила фото своему сожителю, который служит в ВСУ, — сказал собеседник агентства.

РИА Новости также опубликовало видео допроса женщины, которая подтвердила совершение этих действий. По словам Назаровой, она сняла видео с выгрузкой боеприпасов из квартиры, а затем отправила его не только сожителю, но также брату и сыну. Позже сожитель рекомендовал ей удалить ролик с телефона.

Как только я отослала видео, минут через двадцать — полчаса он перезвонил и сказал, чтобы я удалила это видео с телефона. Я ждала возвращения Вооружённых сил Украины и передала эти данные, — сказала Назарова.

По её словам, сожитель Сергей Назарук ещё в 2015 году ушёл воевать в Донбасс в составе ВСУ, он несколько раз подписывал контракт на военную службу, в украинскую армию снова ушёл 23 февраля — накануне начала военной спецоперации России.

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