В Мелитополе рассказали о подготовке к референдуму о вступлении в Россию Мэр Мелитополя заявила о начале подготовки к референдуму о вступлении в Россию

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О начале подготовки к референдуму о воссоединении с Россией заявила глава военно-гражданской администрации Мелитополя Запорожской области Галина Данильченко. Она добавила, что будущее края «едино с Россией». Глава города также рассказала о том, что Мелитополь посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, пишет РИА Новости.

Мы знаем, что наше будущее едино с Россией, — рассказала Данильченко.

Чиновник рассказала, что представитель России выразил благодарность работникам сферы ЖКХ, медицины, образования и руководству в целом за налаживание мирной жизни.

Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов ранее заявил, что на территории Херсонской области проведут референдум о вхождении региона в состав России. Он отметил, что после референдума пройдут выборы законодательной власти. Стремоусов добавил, что предыдущая администрация «бросила» регион и Херсонская область осталась без власти. Стремоусов также сообщил, что жители Херсонской области имеют право на получение российского гражданства. Он также заявил, что Херсонская область стала частью «большой семьи» России.