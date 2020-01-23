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В общине Алькосакан мексиканского штата Герреро появилась вооружённая группа мальчиков от шести до пятнадцати лет.

По данным издания Sur , группа насчитывает 19 человек. Их задача — защита своих детей и деревень от банды, которая сейчас орудует в регионе. Все мальчики обучены обращению с оружием.

Несовершеннолетние были обучены использовать оружие, потому что стало очевидно, что правительство не имеет возможности или интереса для защиты коренных народов от преступных групп, — заявил советник регионального совета местных властей Бернардино Санчес Луна.

В общинной полиции сообщили, что оружие выдаётся детям старше 12 лет. Их подготовка длится несколько месяцев. Мальчики младше этого возраста пока тренируются с палками.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на юго-западе Мексики полиция обнаружила в грузовике сгоревшие трупы не менее 10 человек. Полиция установила, что тела принадлежат участникам музыкального коллектива из коренного населения «Сенсасьон».