В общине Алькосакан мексиканского штата Герреро появилась вооружённая группа мальчиков от шести до пятнадцати лет.
По данным издания
Несовершеннолетние были обучены использовать оружие, потому что стало очевидно, что правительство не имеет возможности или интереса для защиты коренных народов от преступных групп, — заявил советник регионального совета местных властей Бернардино Санчес Луна.
В общинной полиции сообщили, что оружие выдаётся детям старше 12 лет. Их подготовка длится несколько месяцев. Мальчики младше этого возраста пока тренируются с палками.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на юго-западе Мексики полиция обнаружила в грузовике сгоревшие трупы не менее 10 человек. Полиция установила, что тела принадлежат участникам музыкального коллектива из коренного населения «Сенсасьон».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен