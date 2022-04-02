В Мексике в приграничных с США регионах закончился бензин

Министерство финансов Мексики сообщило, что граждане США массово заправляются бензином на территории страны, что вызвало нехватку топлива на северной границе латиноамериканской республике. Повышенный спрос на бензин со стороны американцев вызван двумя факторами: возросшей ценой на топливо в США и отказом властей Мексики увеличивать стоимость бензина, сообщает РИА Новости.

Нехватка бензина в приграничном регионе является результатом дисбаланса между спросом и предложением из-за высокой стоимости топлива в мире и более низких цен в Мексике, — сообщило ведомство.

Отмечается, что несмотря на временную отмену субсидий на топливо в регионе 2–8 апреля, которую объяснили именно неестественным спросом, в среднем цены в Мексике продолжают оставаться ниже, чем в США.

Министерство обороны Германии ранее отправило специальный запрос в бюджетный комитет Бундестага для получения средств в размере €21 миллиона для экстренного восполнения боеприпасов ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3, которые были отправлены на Украину. Отмечается, что отправленные украинцам 3,5 тысячи боеприпасов планируется заменить «в кратчайшие сроки», чтобы «пополнить текущую потребность» Бундесвера.