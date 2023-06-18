В Мексике умер внук Троцкого Внук Троцкого Эстебан Волков умер в Мехико в возрасте 97 лет

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В Мексике умер внук советского политического деятеля Льва Троцкого Эстебан (Всеволод) Волков. Ему было 97 лет, он являлся последним свидетелем гибели революционера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Левое социалистическое движение.

В возрасте 97 лет умер внук Льва Троцкого, который сопровождал русского революционера в последние годы его жизни, самый преданный из людей в защите истории своего деда и его идей, — говорится в сообщении организации.

Эстебан Волков был сыном старшей дочери Троцкого Зинаиды Волковой. Мальчика при рождении назвали Всеволодом, но позднее он сменил имя. Он родился 7 марта 1926 года в СССР. Его отца сослали в Сибирь, а мать покончил с собой. Мальчик жил с дядей Львом Седовым в Париже до его гибели.

В 1939 году Троцкий организовал переезд внука в Мексику, где сам обосновался двумя годами ранее. В результате Эстебан стал свидетелем нескольких покушений на своего деда. В частности, в мае 1940 года в дом политика ворвались 25 человек и открыли стрельбу. Эстебан получил ранение. Лев Троцкий в тот раз не пострадал.

Спустя три месяца Троцкого убил ледорубом советский агент Рамон Меркадор. Эстебан также был свидетелем произошедшего.

В Мексике Волков изучал химию и участвовал в местном социалистическом движении. В 1990 году он открыл Дом-музей Троцкой и руководил им до своей смерти.

В 2019 году Волков написал обращение к Netflix с призывом не показывать российский сериал «Троцкий» продюсеров Льва Эрнста и Александра Цекало. По словам внука революционера, сюжет картины разнился с реальностью и повторял «сталинские фальсификации».