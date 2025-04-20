Первый зачатый при помощи ИИ ребенок появился на свет В Мексике родился зачатый с помощью ИИ ребенок

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В Мексике родился первый в мире ребенок, зачатый с применением полностью автоматизированной версии метода ИКСИ — интрацитоплазматической инъекции сперматозоида, сообщает научный журнал Reproductive Biomedicine Online (RBMO). Все этапы процедуры, включая отбор биоматериала, оплодотворение и контроль качества, выполнила автономная роботизированная система без участия эмбриолога.

Роботизированная система, разработанная международной командой Conceivable Life Sciences, выполнила 23 этапа классической процедуры, включая иммобилизацию сперматозоида лазером, инъекцию в яйцеклетку и мониторинг целостности клеток. Искусственный интеллект участвовал в принятии решений в реальном времени, а также отслеживал риски повреждения материала.

40-летняя женщина, воспользовавшаяся донорскими яйцеклетками, успешно забеременела после первого переноса эмбриона. Мальчик родился здоровым, что подтвердило эффективность нового подхода.

Ранее 70% российских компаний внедрили технологии искусственного интеллекта в работу, однако лишь 14% разрабатывают собственные ИИ-решения. Большинство предприятий предпочитают готовые сторонние продукты, не требующие найма дорогостоящих специалистов. Основные ожидания бизнеса связаны с ростом производительности, увеличением выручки и сокращением затрат.